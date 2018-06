EUA: atirador mata policial na Flórida

O Departamento de Polícia de Tarpon Springs identificou o policial morto como Charles Kondek, de 45 anos; ele trabalhava há 17 anos em Tarpon Springs e antes disso havia trabalhado por cinco anos no Departamento de Polícia de Nova York.

Segundo as autoridades, Kondek respondeu a um chamado de serviço pouco depois das 2h locais. O suspeito atirou no policial e depois fugiu em um veículo, que acabou batendo em um poste e em outro carro. O suspeito, que foi detido no local do acidente, não foi identificado. Fonte: Associated Press.