EUA aumentam foco em contraterrorismo com retirada de Cabul

Os Estados Unidos disseram que manteriam "robustas capacidades de contraterrorismo" na Ásia Central depois que seus últimos voos militares deixaram Cabul na noite de segunda-feira, 30.

O Afeganistão está agora sob o controle de militantes do Taleban, que prometeram não deixar o país servir novamente como um terreno fértil para grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, cujo afiliado local matou 13 militares dos EUA e pelo menos 170 civis de fora aeroporto de Cabul na semana passada.

Leia Também Atentado traz CIA de volta a operações de contraterrorismo; leia cenário

Há muito ceticismo internacional sobre a disposição - e capacidade - do Taleban de cumprir sua promessa. "Continuaremos vigilantes no monitoramento de ameaças", disse o secretário de Estado Antony Blinken na segunda-feira, 30, acrescentando que os Estados Unidos "neutralizariam essas ameaças, se necessário", como fazem em outros lugares onde não há tropas americanas no solo.

Blinken, principal diplomata dos EUA, disse que o país demonstrou suas habilidades de contraterrorismo nos últimos dias "atacando facilitadores do ISIS-K e ameaças iminentes no Afeganistão". O Comando Central dos EUA disse que um ataque de drones no domingo destruiu um carro-bomba do grupo, que representava uma ameaça "iminente" ao aeroporto de Cabul. Também matou 10 civis - incluindo sete crianças - todos de uma mesma família, segundo o relato de parentes.

Para Entender Quem é o ISIS-K, braço do Estado Islâmico no Afeganistão Ameaça para Taleban e EUA, o Estado Islâmico Khorasan foi criado há seis anos por descontentes do Taleban paquistanês, críticos à versão 'insuficientemente dura' do governo islâmico

Funcionários e ex-funcionários do governo americano alertaram que será muito mais difícil evitar ameaças à segurança do país de fora do território. O Afeganistão não tem litoral e está longe de qualquer grande base militar dos EUA, e o funcionamento de drones no vizinho Paquistão ou Usbequistão traz desafios políticos significativos.

Para Entender O que é o Taleban e como o grupo retomou o poder no Afeganistão Grupo fundamentalista que busca instaurar uma versão radical da lei islâmica se espalhou por todo o país, invadindo uma cidade após a outra até conquistar Cabul

Alguns militares e oficiais de inteligência também alertaram que o colapso do governo afegão pode significar o ressurgimento da Al-Qaeda. Embora o grupo esteja substancialmente enfraquecido desde 2001, seus combatentes permanecem no Afeganistão. Em abril, a comunidade de inteligência dos EUA disse ao Congresso que a Al-Qaeda "continuará a tramar ataques e buscar explorar conflitos em diferentes regiões".