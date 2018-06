EUA autorizam construção de primeira fábrica em Cuba em 50 anos

WASHINGTON - Os Estados Unidos aprovaram, pela primeira vez em 50 anos, a construção de uma fábrica americana em Cuba. A permissão foi concedida pela administração Obama à empresa Cleber LLC, formada por dois ex-engenheiros de software do Estado do Alabama.

O objetivo é fabricar ao menos mil pequenos tratores por ano na ilha caribenha para vender aos fazendeiros particulares locais. Ela planeja começar a atuar em Cuba até o início de 2017.

O Departamento do Tesouro notificou Horace Clemmons e Saul Berenthal na semana passada de que poderiam atuar na Zona Econômica Especial no Porto de Mariel, construída com a ajuda do governo brasileiro, destinada a atrair investimentos estrangeiros.

Autoridades de Cuba já haviam autorizado o projeto em novembro do ano passado e só faltava a aprovação de Washington.

Após mais de 50 anos, os EUA e Cuba anunciaram a retomada bilateral em dezembro de 2014. Desde então, os governos vem estudando uma série de medidas para ampliar as relações entre os países, especialmente as econômicas. / ANSA