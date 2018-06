EUA autorizam saída de parte de seu pessoal diplomático no Mali

WASHINGTON - O Departamento de Estado dos Estados Unidos autorizou na terça-feira a saída voluntária do Mali de seu pessoal diplomático não essencial e seus familiares em razão do "potencial de ataques" em todo o país, dias depois da morte de uma cidadã americana no atentado terrorista a um hotel de Bamako.

Em um alerta de viagem dirigido aos cidadãos americanos, o Departamento de Estado informou que tinha autorizado a saída do país do pessoal não designado para emergências e alguns de seus familiares da embaixada americana na capital.

"O entorno de segurança no Mali continua sendo volátil e o potencial de ataques em todo o país, incluído em Bamako, continua", afirmou o Departamento de Estado.

O alerta lembra que no último dia 20 de novembro uma cidadã americana e outras 18 pessoas de vários países morreram no ataque de dois jihadistas ao hotel Radisson Blu, considerado o mais seguro da capital.

"Solicitamos aos cidadãos americanos que já estejam no Mali que revisem sua segurança pessoal e seus planos de segurança para determinar se deveriam ir embora", advertiu o alerta de viagem. "Os cidadãos que decidam permanecer no Mali, apesar deste alerta de viagem, devem vigiar sua situação o tempo todo e informar na embaixada sobre sua presença no Mali."

A embaixada dos EUA em Bamako oferecerá unicamente serviços consulares aos cidadãos americanos "durante o futuro próximo", informou o alerta, que substitui o emitido no último dia 7 de maio.

Os Estados Unidos lembraram ainda que o governo do Mali aumentou a segurança na capital e declarou "um estado de alerta de dez dias" no país africano.

Além do atentado ao hotel, outro ataque realizado no sábado passado contra uma base da ONU em Kidal, no norte do Mali, deixou 3 mortos e 20 feridos, quatro deles em estado grave. / EFE