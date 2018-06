EUA autorizam visita de filha de Raúl Castro

Diretores do Fórum pela Igualdade disseram que Mariela assistirá à conferência anual do grupo sobre direitos dos gays, que será realizada neste final de semana. O diretor executivo da organização, Malcolm Lazin, disse nesta terça-feira que o Departamento de Estado dos EUA revogou sua decisão inicial de negar o visto à filha de Raúl Castro.

Mariela é diretora do Central Nacional de Educação Sexual de Cuba e ativista mais atuante a favor dos direitos dos homossexuais no país. Em 2012, ela recebeu autorização para assistir a uma conferência acadêmica em São Francisco, quando legisladores cubanos-estadunidenses censuraram essa decisão e descreveram Mariela como cúmplice do regime comunista de sua família. As informações são da Associated Press.