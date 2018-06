EUA avaliam ampliação das sanções à Rússia, diz fonte

O governo Obama está disposto a ampliar as sanções econômicas contra empresas russas, possivelmente incluindo mais companhias à lista divulgada na semana passada e restringindo suas relações com empresas dos Estados Unidos, segundo um alto funcionário do governo.

Mas a Casa Branca terá que avaliar se a medida vale a pena diante do potencial impacto nos mercados financeiros, além de considerar que tais sanções podem alterar o comportamento dos dirigentes russos. Fonte: Dow Jones Newswires.