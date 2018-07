EUA avaliam apoio a eleição com Assad na Síria Os EUA avaliam a possibilidade de apoiar a realização de eleições na Síria, com a participação de Bashar Assad e de seu Partido Baath. A afirmação foi feita pela secretária de Estado, Hillary Clinton, depois de ouvir a proposta de seu antecessor no cargo, James Baker, em entrevista conjunta. "Esta é a via que estamos tentando", disse a secretária de Estado, acrescentando, porém, que existem obstáculos. / GUSTAVO CHACRA