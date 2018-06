EUA avaliam tropas do Iraque para planejar o que fazer Um papel relevante das tropas norte-americanas no Iraque é avaliar se as forças de segurança do país podem conter a insurgência radical sunita e se os líderes estão confiantes de que podem realizar o trabalho, afirmou o chefe de Estado maior das Forças Armadas dos EUA, o general Martin Dempsey.