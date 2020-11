EUA batem recorde de 200 mil novos casos de coronavírus em 24 horas

Os Estados Unidos bateram um novo recorde nesta terça-feira, 10, registrando 200 mil novos casos de coronavírus em um único dia. O país teve mais de um milhão de novos casos só nos dez primeiros dias de novembro.

O país é o mais afetado pela pandemia, com cerca de 10 milhões de casos confirmados e 240 mil mortes.

O recorde desta terça-feira – 201.961 novos casos – se deve em parte à soma dos dados do último fim de semana, que ainda não haviam sido contabilizados, mas indica uma tendência de agravamento da pandemia nos EUA. Nos últimos sete dias, o número de novos casos regularmente excedeu 100 mil a cada 24 horas.

No momento, a situação é mais grave no meio-oeste e no norte do país.

O presidente eleito Joe Biden anunciou no início desta semana seu plano de combate à pandemia, ponto que considera prioritário desde o primeiro dia de sua posse, em 20 de janeiro. /AFP