EUA batem novo recorde diário de casos de covid-19 e passam marca dos 9 milhões

Os Estados Unidos registraram nesta quinta-feira, 29, um novo recorde de casos de covid-19 em 24 horas, ao superar pela primeira vez os 90 mil novos contágios, segundo contagem da universidade Johns Hopkins.

O país, que atravessa um recrudescimento da epidemia desde meados de outubro, somou 91.290 novos casos entre quarta e quinta-feira, segundo registro às 20h30 (no horário local, 19h30 de Brasília) das cifras da universidade, atualizadas continuamente. Os Estados Unidos bateram 9 milhões de casos do novo coronavírus desde o início da pandemia.

Na semana passada, os novos casos atingiram em média mais de 75 mil por dia, e oito Estados relataram registros diários na quinta-feira. Em todo o país, sinais alarmantes sugeriam que o pior ainda estava por vir: mais de 20 Estados reportaram mais casos na semana passada do que em qualquer momento durante a pandemia. Pacientes foram enviados para hospitais de campanha em El Paso, Texas, e nos subúrbios de Milwaukee. Os surtos crescentes levaram a novas restrições aos negócios em Chicago e nenhum Estado relatou queda sustentada no número de casos.

Faltando dias para as eleições presidenciais, o país agora tem, em média, mais de 75 mil novos casos por dia, a pior extensão da pandemia. As mortes permanecem muito abaixo do registrado na primavera, mas aumentaram para cerca de 780 a cada dia. Mais casos foram identificados nos Estados Unidos do que em qualquer outro país, embora algumas nações tenham taxas de infecção per capita mais altas. /NYT e AFP