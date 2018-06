EUA buscam apoio de aliados para sanções a Rússia

Em coletiva de imprensa após encontro com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, Obama declarou que a Rússia não respeitou o acordo alcançado em Genebra na semana passada, que tinha como objetivo reduzir as tensões no leste da Ucrânia. Ele acusou a Rússia de não se esforçar para impedir os movimentos agressivos de insurgentes pró-Rússia na região.

O alerta de Obama vem depois de o Ministro de Relações Exteriores da Rússia dizer que ataques a cidadãos russos ou interesses do país na Ucrânia seriam tratados com uma firme resposta. Fonte: Associated Press.