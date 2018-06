EUA buscam diálogo com Caracas, diz analista Em meio às incertezas na Venezuela, os EUA tentam reconstruir seus canais de comunicação com Caracas. No entanto, sem maiores ambições, segundo Peter Hakim, presidente do Inter-American Dialogue, centro de estudos de Washington. A Casa Branca precisa ter o aval do governo venezuelano para enviar um embaixador a Caracas e não quer se envolver em batalhas internas, diz Hakim.