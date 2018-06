EUA: Califórnia não restringirá uso de água pela agropecuária, diz governador O governador da Califórnia, Jerry Brown, defendeu neste domingo a extensão das medidas de restrição do uso da água no Estado e rechaçou a ideia de aplicar sanções à indústria agropecuária, que usa a maior parte dos recursos hídricos da região. Em entrevista à rede de televisão ABC, o político disse que estender as políticas à agricultura iria prejudicar ainda mais os produtores rurais, que já sofrem com a seca prolongada.