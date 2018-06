EUA: Câmara aprova lei orçamentária

Numa votação muito diferente se comparada com o drama e o conflito de recentes batalhas orçamentárias no Congresso, os deputados norte-americanos aprovaram a lei com 359 votos a favor e 67 contra. O Senado, controlado pelos democratas, deve votar a lei ainda esta semana.

Com 1.582 páginas, a lei autoriza o financiamento de praticamente todas as agências do governo, cobrindo desde as operações dos aeroportos aos esforços de guerra dos EUA no exterior. A aprovação da lei alivia muitos - mas não todos - cortes automáticos de gastos iniciados no fim do ano passado.

Em dezembro, democratas e republicanos já haviam chegado a um acordo sobre o total dos gastos governamentais para os próximos dois anos. A lei aprovada hoje refere-se ao detalhamento desses gastos. Fonte: Associated Press.