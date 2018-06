EUA: Câmara aprova proposta republicana de orçamento

O projeto foi aprovado por 219 votos a 205 e visa eliminar o déficit orçamentário em uma década. Nenhum democrata votou a favor do projeto, que sofreu oposição também de 12 republicanos.

A aprovação marca uma vitória estratégica dos líderes republicanos da Câmara, que debateram se introduziriam um projeto este ano. Paul Ryan, presidente do Comitê de Orçamento da Casa, já havia negociado o nível de gastos para o ano fiscal de 2015 com a presidente do Comitê de Orçamento do Senado, a democrata Patty Murray, em dezembro do ano passado.

A proposta de Orçamento elaborada por Ryan e aprovada hoje pela Câmara visa cortar US$ 5 trilhões em gastos e garantir um pequeno superávit até 2024.

"O Orçamento diante de nós vai criar empregos, cortar gastos, reformar nosso sistema tributário e manter Washington responsável", disse o líder da maioria na Câmara, Eric Cantor, no plenário logo antes da votação.

No entanto, os projetos orçamentários são amplamente simbólicos e o dos republicanos não tem chances de aprovação no Senado, liderado pelos democratas. Fonte: Dow Jones Newswires.