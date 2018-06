EUA: Câmara debate proposta republicana de orçamento A Câmara dos Representantes dos EUA continua debatendo sobre o Orçamento do ano fiscal de 2015, que começa em 1º de outubro. Os deputados votarão amanhã o foco do debate: o projeto orçamentário proposto pelo presidente do Comitê de Orçamento da Câmara, o republicano Paul Ryan.