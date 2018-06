EUA: Câmara não vota hoje para evitar 'abismo fiscal'

Republicanos da Câmara notificaram os políticos da casa que no começo da noite de hoje serão votadas outras matérias. Eles afirmaram que essas matérias serão as únicas do dia. O Congresso poderá votar mais tarde uma legislação retroativa que bloqueie os aumentos de impostos e cortes no orçamento, que chegam a pelo menos US$ 600 bilhões.

Mais cedo, tanto o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quanto o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disseram estar "próximos" a um acordo para evitar o chamado "abismo fiscal". Os dois disseram que estavam negociando alternativas para evitar que já na quarta-feira (2 de janeiro) entrem em vigor cortes de US$ 109 bilhões orçamento, principalmente na Defesa e nos programas sociais nos EUA.

Mesmo assim, um acordo é negociado e os contornos dele apareceram nesta segunda-feira. Funcionários familiarizados com as negociações disseram que o acordo em questão aumentará a carga tributária para famílias que ganham mais de US$ 450 mil por ano, para 39,6%. Os benefícios do seguro-desemprego serão pagos por mais um ano, enquanto o imposto imobiliário, para imóveis com valores superior a US$ 5 milhões, subirá de 35% para 40%. Sem a extensão do seguro-desemprego, cerca de dois milhões de pessoas não receberão o auxílio do governo em janeiro.

As informações são da Associated Press.