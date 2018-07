EUA cancelam acordo de ajuda alimentícia à Coreia do Norte

WASHINGTON - Os Estados Unidos vão cancelar um acordo pelo qual se comprometem em fevereiro a proporcionar ajuda alimentícia à Coreia do Norte, e que estava suspenso até agora, anunciaram nesta sexta-feira, 13, a Casa Branca e o Departamento de Estado.

O lançamento de um foguete de longo alcance por parte de Pyongyang é "suficiente para quebrar o acordo", disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Mark Toner, em entrevista coletiva.

Por sua vez, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Ben Rhodes, afirmou no avião presidencial que a ação da Coreia do Norte "demonstra claramente" que os EUA "não podem confiar nele para manter seus compromissos".