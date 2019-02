EUA: Casa Branca sinaliza em negociações que poderia trocar muro de concreto por aço 

Washington - O chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, reiterou neste domingo em entrevista a NBC que o presidente Donald Trump está disposto a ceder para avançar nas negociações e por um fim à paralisação parcial do governo (shutdown), que entra na terceira semana. Segundo Mulvaney, Trump poderia aceitar uma barreira feita de aço ao invés de um muro de concreto.

Em entrevista ao programa "Meet the Press", transmitido nesta manhã pela NBC, Mulvaney sinalizou que Trump poderia "retirar o muro de concreto da mesa de negociações" com os líderes democratas sobre a paralisação. Ele acrescentou que os parlamentares estão debatendo sobre "se uma barreira de 6 metros de altura, 9 metros de altura de aço, de ripas de aço, seria um muro ou não."

A construção de um muro ao longo da fronteira no sul do país está no centro de uma disputa sobre gastos que despertou a paralisação do governo dias antes do Natal. Trump tem afirmado que um muro na fronteira, uma de suas principais promessas de campanha em 2016, é necessário para garantir a segurança nacional, mas nos últimos dias tem indicado que ele não precisaria ser de concreto.

"Se ele tiver de desistir do muro de concreto, substituí-lo por uma barreira de aço e com isso os democratas possam dizer, 'Viu? Ele não está mais querendo construir um muro', e isso nos ajudar a seguir na direção correta", disse Mulvaney.

A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, é contra a construção do muro, mas os democratas apoiam a liberação de mais dinheiro para aumentar a segurança na fronteira. O pacote orçamentário aprovado pela Câmara dos EUA na quinta-feira para Departamento de Segurança Nacional inclui reparos em barreiras ao longo do muro, junto com barreiras de amarração, diques e melhorias tecnológicas, mas não liberou dinheiro para um muro de concreto.

No sábado, as conversas entre representantes da Casa Branca e do Congresso terminaram sem um acordo para o fim da paralisação, enquanto continua o impasse entre Trump e os democratas sobre a construção ou não do muro. O grupo concordou em retomar as negociações na tarde de domingo.

Em comunicado na noite de sábado, Pelosi disse que a Câmara aprovará no início da próxima semana orçamentos individuais para reabrir algumas agências do governo, começando pelo Departamento do Tesouro e da Receita Federal (IRS, na sigla em inglês) para garantir a restituição do imposto de renda aos contribuintes. Esses pacotes devem seguir ainda para aprovação do Senado e precisam ser assinados pelo presidente, que tem indicado que manterá o "governo fechado" até que o Congresso aprove o orçamento para o muro. / COM AE NEWS