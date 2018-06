EUA chamam plano da Coreia do Norte de 'provocação'

A Coreia do Norte anunciou que pretende fazer um teste com um foguete de longa distância, supostamente para o lançamento de um satélite, entre os dias 10 e 22 deste mês. Este seria o segundo lançamento do tipo este ano, após uma primeira tentativa frustrada em abril.

"O lançamento de um ''satélite'' norte-coreano seria um ato muito provocativo, que ameaça a paz e a segurança na região", disse em comunicado a porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland.

O Japão também se pronunciou sobre o assunto e decidiu adiar conversas programadas com a Coreia do Norte depois de Pyongyang ter anunciado que vai fazer um novo teste com foguete, informou a agência de notícias japonesa Kyodo. Diplomatas dos dois países tinham um encontro marcado para daqui a alguns dias, em Pequim. As informações são da Dow Jones.