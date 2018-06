EUA: Clooney é solto após algumas horas de detenção O ator norte-americano George Clooney, de 50 anos, foi libertado no final da tarde desta sexta-feira, após ter sido detido mais cedo pela polícia em Washington depois que fez um protesto em frente à Embaixada do Sudão. Ele disse que fez o protesto para atrair a atenção a um "perigo imediato", informou a Sky News. Clooney acusa o governo de Cartum de impedir que ajuda humanitária chegue às populações que vivem nas montanhas Nuba, na fronteira entre Sudão e Sudão do Sul.