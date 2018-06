EUA cogitam envio de tropas ao oriente médio

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse que se opõe a isso, mas Boehner sugeriu que o uso de tropas de combate pode ser necessário caso a coalizão internacional não consiga se unir para derrotar os militantes.

"Em algum momento, as botas de alguém têm que estar no chão", disse Boehner em uma entrevista ao programa "This Week", da ABC News. Até agora, a Casa Branca e seus aliados têm feito apenas ataques aéreos contra os extremistas e estão se preparando para treinar rebeldes sírios em solo. Fonte: Dow Jones Newswires.