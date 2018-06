EUA cogitam exercício militar na Polônia e Estônia Os Estados Unidos estão considerando desembarcar cerca de 150 soldados para exercícios militares na Polônia e na Estônia nas próximas semanas, disse um oficial do ocidente neste sábado que não quis revelar sua identidade. Os exercícios seguem-se ao reforço pela Rússia de sua presença militar próximo à fronteira com a Ucrânia e à anexação da Crimeia pela Rússia no mês passado.