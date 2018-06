EUA começam a aliviar sanções econômicas ao Irã

A ação do Irã faz parte de um acordo com as potências internacionais para aliviar as preocupações sobre o programa nuclear iraniano. O pacto prevê a remoção parcial das sanções econômicas que incapacitam a economia do país.

O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, acrescenta em comunicado que Washington vai continuar a defender agressivamente as sanções que permanecerão em vigor.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU), confirmou que o enriquecimento de nível mais alto de urânio em uma instalação na região central do Irã foi interrompido.

Mais cedo, a União Europeia (UE) também anunciou que está suspendendo algumas sanções ao Irã após o governo de Teerã ter cumprido parte do seu compromisso. Fonte: Associated Press.