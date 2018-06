EUA começaram a treinar rebeldes moderados da Síria

WASHINGTON - O secretário de Defesa americano, Ash Carter, afirmou nesta quinta-feira, 7, que as Forças Armadas dos Estados Unidos começaram a treinar um pequeno grupo de rebeldes sírios moderados. Carter disse que cerca de 90 rebeldes formam a primeira turma e um segundo grupo começará o treinamento nas próximas semanas.

A força está sendo treinada para combater membros do Estado Islâmico na Síria, segundo as autoridades americanas. O grupo foi recrutado e avaliado antes do início do treinamento, segundo Carter. Autoridades dos EUA disseram que estão revisando os potenciais candidatos, para não dar auxílio a combatentes com vínculos extremistas.

O treinamento está sendo ministrado por forças especiais dos EUA. O general Martin Dempsey, comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas americanas, disse que os EUA trabalham para formar uma força rebelde de maneira adequada e consideram que o treinamento é parte de uma estratégia mais ampla do país para combater os militantes do Estado Islâmico no Oriente Médio.