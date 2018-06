EUA: Comissão do Senado autoriza uso da força na Síria Uma comissão do Senado dos Estados Unidos aprovou na tarde desta quarta-feira o uso da força contra a Síria. Com dez votos a favor e sete contra, a Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano aprovou uma resolução mais abrangente do que a buscada pelo governo.