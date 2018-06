EUA: Comissário interino da Receita renuncia

Obama, que tem sido criticado pela reação relativamente tímida ao escândalo, declarou que está "furioso" com o que aconteceu e disse que o povo norte-americano também tem o direito de estar.

A renúncia de Miller ocorre um dia depois de um relatório interno da IRS ter mostrado que a ineficácia da gestão permitiu que fiscais investigassem, de forma inapropriada, grupos como o Tea Party e outras organizações políticas conservadoras durante mais de 18 meses.

Miller ocupava o cargo desde novembro do ano passado, quando expirou o mandato do comissário Douglas Shulman, indicado pelo antecessor de Obama, George W. Bush.

Obama anunciou a renúncia de Miller depois de uma reunião na Casa Branca com funcionários do alto escalão do Departamento do Tesouro. A IRS é subordinada ao Tesouro.

De acordo com Obama, a renúncia de Miller foi pedida pelo secretário do Tesouro, Jacob Lew. O presidente norte-americano disse também que insiste na implementação de mecanismos para impedir que situações similares se repitam. As informações são da Associated Press.