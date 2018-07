EUA compram helicópteros russos para o Afeganistão

A mídia russa havia avaliado o contrato em US$ 367,5 milhões anteriormente. Os helicópteros serão enviados para serem usados pela Força Aérea do Afeganistão em outubro, com mais entregas ao longo do ano.

Washington decidiu a compra após meses de negociações entre oficiais russos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Alguns países da Otan pressionaram a Rússia para entregar alguns helicópteros de transporte de graça, pois não poderiam pagar pela aeronave. As informações são da Dow Jones.