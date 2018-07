EUA concluem retirada de 33 mil soldados O secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, segue em visita pela Ásia e confirmou ontem, na Nova Zelândia, a conclusão da retirada de 33 mil soldados do Afeganistão "de acordo com o previsto". As tropas foram enviadas em 2010 para um reforço de segurança no país. Ainda há 68 mil soldados americanos em território afegão. Os EUA e os aliados pretendem deixar o país até 2014.