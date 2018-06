EUA condenam ataque do Taleban no Afeganistão Os Estados Unidos condenaram neste sábado o atentado do Taleban no Afeganistão, dizendo que "não há justificativa possível" para matar pessoas que trabalhavam para ajudar os afegãos a alcançar um futuro melhor. O ataque, realizado na noite desta sexta-feira, deixou ao menos 21 pessoas, muitas delas estrangeiras. Entre os mortos estão o representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) no país, Wabel Abdallah, dois funcionários da Universidade Americana do Afeganistão e possivelmente membros da Organização das Nações Unidas (ONU).