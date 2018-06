EUA condenam ataque mortal à aeroporto no Paquistão

O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse que os norte-americanos se solidarizam com as famílias das vítimas fatais e daqueles que ficaram feridos.

Ontem, homens armados disfarçados de guardas policiais atacaram um terminal no Aeroporto Internacional Jinnah, em Karachi. O Taleban paquistanês assumiu a responsabilidade pelo ato e ameaça fazer mais ataques. O fato abalou as esperanças de retomada das negociações de paz entre os talebans paquistaneses e o governo.

Earnest disse que a reconciliação com o Taleban é uma decisão estratégica que o governo do Paquistão terá de fazer. Fonte: Associated Press.