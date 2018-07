EUA condenam ataques na Índia; mortos já chegam a 20

O Ministério de Interior indiano já confirmou pelo menos 20 mortes e 113 feridos em decorrência das três explosões em pontos distintos da cidade, que é a capital financeira e comercial do país.

Uma fonte do centro de controle da polícia na cidade disse que uma das explosões atingiu o movimentado bairro de Dadar, no centro da cidade. As outras atingiram o famoso mercado de joias Bazar Jhaveri e o movimentado distrito comercial chamado de Opera House. "Nós acreditamos que tenham sido ataques coordenados por terroristas", disse o ministro do Interior, Palaniappan Chidambaram.

Há quase três anos, um cerco de terroristas matou 166 pessoas em Mumbai, em novembro de 2008. Na ocasião, os crimes foram atribuídos a pelo menos 10 militantes extremistas sediados no Paquistão. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.