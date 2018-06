EUA condenam derrubada de aviões militares na Ucrânia A Casa Branca condenou nesta quarta-feira a derrubada de dois aviões de combate na Ucrânia por tropas separatistas do leste do país. Os jatos ucranianos foram abatidos pelos rebeldes a apenas 20 quilômetros ao sul de onde o voo MH17 da Malaysia Airlines foi atingido por um míssil na semana passada, o que sugere que os separatistas fizeram vista grossa à indignação internacional após a queda do Boeing.