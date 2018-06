EUA confirmam 1º caso de contaminação por MERS

Ele está internado em bom estado no noroeste de Indiana, informaram autoridades do Centro para Prevenção e Controle de Doenças. O vírus não é altamente contagioso e o caso "representa um risco muito baixo ao público geral", explicou a médica Anne Schuchat a repórteres.

A agência federal planeja rastrear os passageiros com os quais ele pode ter tido contato próximo durante as viagens. Não está claro quantos foram expostos ao MERS. Até agora não se sabe como o homem foi infectado, de acordo com Schuchat.

A Arábia Saudita vive um surto da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que começou dois anos atrás. O vírus contaminou funcionários da área de saúde em quatro instalações do país na última primavera.

Autoridades não forneceram detalhes sobre o que o norte-americano fazia na Arábia Saudita ou se ele tratou pacientes infectados com MERS. Em geral, pelo menos 400 pessoas foram contaminadas pela doença e mais de 100 delas morreram.

Especialistas afirmaram que era apenas questão de tempo para o vírus aparecer nos Estados Unidos, assim como aconteceu na Europa e na Ásia. Fonte: Associated Press.