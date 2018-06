EUA confirmam ataques aéreos no Iraque

Em comunicado, o Comando Central dos EUA disse que a operação deste sábado foi lançada para apoiar os esforços humanitários no Iraque, bem como para proteger pessoas e instalações norte-americanas no Iraque. O ataque contou com a utilização de caças e aviões não tripulados (drones).

O Comando Central informou que nove ataques aéreos conduzidos até o momento destruíram ou danificaram quatro veículos de transporte blindados, sete veículos armados, dois Humvees (veículo militar que significa Veículo Automóvel Multifunção de Alta Mobilidade) e um veículo blindado.

O grupo Estado Islâmico capturou a barragem de Mosul, no norte do Iraque, neste mês. Essa é a maior barragem do Iraque. Fonte: Associated Press.