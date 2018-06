EUA confirmam morte de líder do Al-Shabaab

O ataque dos EUA atingiu dois veículos do grupo e matou seis militantes, que se dirigiam até a cidade de Barawe. No dia do incidente, acreditava-se que Godane estava entre as vítimas fatais, mas ninguém do grupo confirmou a informação.

Godane dirigiu as operações da Al-Shabaab, formando aliança com a Al-Qaeda e liderando uma campanha para atacar alvos fora da Somália. Seu grupo é responsabilizado por várias explosões em Uganda, em 2010, que mataram mais de 80 pessoas; e por um ataque, no ano passado, a um shopping de Nairobi, no Quênia, que resultou na morte de mais de 60 pessoas. Fonte: Dow Jones Newswires.