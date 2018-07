EUA confirmam retirada de embaixador da Síria

Os EUA confirmaram que retiraram seu embaixador da Síria por tempo indeterminado por questões de segurança. O retorno do diplomata Robert Ford a Damasco dependerá de uma avaliação da evolução do cenário, segundo o Departamento de Estado. "Esperamos que o regime sírio encerre sua campanha contra o embaixador Ford", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner.

A decisão não significa um rompimento das relações, pois Ford não foi removido do cargo. O embaixador sírio em Washington, Imad Mustapha, foi convocado por Damasco para consultas e deve deixar os EUA. No cargo desde o ano passado, Ford vinha se reunindo nos últimos meses com líderes da oposição síria. Em julho, acompanhou os protestos contra o presidente Bashar Assad na cidade de Hama e foi a velórios de vítimas da repressão.

Ford passou a ser alvo de críticas da imprensa oficial síria, que incitou ataques contra o embaixador. No mês passado, partidários de Assad o atacaram com tomates e ovos após ele se encontrar com opositores.

Fluente em árabe, Ford inicialmente foi indicado para liderar uma aproximação entre os EUA e a Síria. O regime de Damasco era considerado importante para a estabilidade do Líbano e do Iraque. Deputados e senadores americanos visitavam Assad constantemente. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, John Kerry, estabeleceu uma relação de amizade com o líder sírio.

Mesmo com o início dos protestos, os EUA optaram por manter a cautela. A secretária de Estado Hillary Clinton chegou a dizer que Assad poderia liderar reformas. O cenário mudou quando relatos de mortes e tortura tornaram a situação insustentável e o presidente Barack Obama passou a afirmar que a Síria ficaria melhor sem o atual líder.

Segundo a ONU, o regime já matou cerca de 3 mil pessoas ao longo dos 7 meses de protestos. A oposição, que se armou nos últimos meses, teria matado 700 membros das forças de segurança, segundo Damasco.

Após os vetos de Rússia e China, o Conselho de Segurança não aprovou uma resolução condenando Assad. Os dois países, assim como Brasil, Índia e África do Sul, lamentaram a falta de uma menção à violência das milícias opositoras contra civis.