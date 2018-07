EUA confirmam um caso de contaminação por E.coli Os Estados Unidos confirmaram hoje um caso, entre quatro suspeitos no país, de contaminação com o tipo de bactéria Escherichia coli (E.coli) que matou 24 pessoas na Europa. Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) anunciaram que "nos Estados Unidos, foram identificadas três suspeitas e uma confirmação de infecção com STEC O104:H4, em pessoas que recentemente viajaram a Hamburgo, na Alemanha, onde provavelmente foram expostas (à bactéria)".