EUA consideram anunciar nesta sexta restrição de voos do Brasil

WASHINGTON - O governo americano planeja anunciar nesta sexta-feira a restrição de entrada de voos vindos do Brasil, segundo duas fontes relataram ao Estadão. O presidente americano, Donald Trump, convocou uma coletiva de imprensa às pressas para esta tarde, mas ainda não está claro se o tema será abordado por ele ou se o possível anúncio seria feito de forma oficial em nota pelo governo americano.

A restrição de voos com origem no Brasil já vinha sendo discutida dentro do governo americano nas últimas semanas e, nesta sexta-feira, ganhou contornos oficiais no Departamento de Estado. Trump ameaçou ao menos duas vezes cancelar a entrada de voos do Brasil, por causa do aumento de infecções pelo coronavírus no País.

Cabe ao presidente, agora, confirmar sua decisão final. A chamada de uma coletiva de imprensa sem previsão na agenda fez com que fontes que acompanham o tema considerem que Trump tenha decidido fazer o anúncio ele mesmo. Trump tem evitado críticas ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de quem é um aliado, mas o aumento de casos de coronavírus no Brasil tem sido apontado como um problema pelo americano.

Trump chegou a sugerir a ideia de restringir os voos do Brasil ao menos duas vezes nas últimas semanas e tem sido pressionado por autoridades que recebem os voos do Brasil, como o prefeito de Miami, Francis Suarez.

Nesta semana, o americano afirmou que não quer "pessoas entrando e infectando nosso povo" e, no dia seguinte, a possibilidade de limitar a entrada de brasileiros foi mencionada pela primeira vez pelo vice-presidente, Mike Pence, que é também chefe da Força Tarefa da Casa Branca para combate ao coronavírus.

Atualmente há 13 voos semanais em operação entre Brasil e EUA, sendo 6 para o Estado da Flórida e outros 7 para Houston, no Texas. Com a medida, as empresas podem continuar a operar as rotas, se desejarem, mas há restrição de quem pode entrar no país.

A medida desenhada pela diplomacia americana é semelhante à imposta aos países europeus, em que apenas americanos ou estrangeiros com residência permanente nos EUA estariam autorizados a entrar nos EUA quando estiverem em um voo procedente do Brasil.

Uma fonte do alto escalão da Casa Branca informou que Trump tem dito a países aliados que os EUA aumentaram a produção de respiradores e, com isso, estão aptos a vender os equipamentos a parceiros. O aviso de que os países podem comprar os respiradores se quiserem não foi apenas ao Brasil. Trump teria falado o mesmo a autoridades da Bolívia, Equador, França, Índia, Indonésia, Itália, Quênia, Paquistão, Paraguai, Filipinas, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha e Reino Unido.

Flórida já havia pensado em suspensão

A possibilidade de suspender a chegada de voos vindos do Brasil já foi ventilada por Trump no final de abril, quando o presidente americano questionou o governador da Flórida, Ron DeSantis, se ele desejava impor a restrição já que o Brasil vivia um "grande surto".

Na ocasião, De Santis afirmou que não seria necessário adotar a medida. Dois dias depois, Trump disse que o número de mortes no Brasil estava "muito alto" e em trajetória vertical.

Há pressão interna para que o aumento de casos no Brasil não piore a situação do combate ao vírus nos EUA. Em entrevista ao Estadão, o prefeito de Miami, Francis Suarez, disse ser favorável à imposição de uma restrição. "O Brasil é obviamente um dos locais com grande número de infectados", afirmou Suarez.

Ainda em abril, o governo brasileiro fez movimentos de bastidores para desfazer dentro do governo dos EUA uma possível má impressão sobre a situação da pandemia e evitar o bloqueio de voos.

Desde então, o número de voos do Brasil aos EUA subiu de 9 para 13, sendo que a maioria tem a Flórida como destino. O governo brasileiro argumenta que há poucos passageiros que viajam aos EUA e os voos têm se destinado, majoritariamente, a trazer brasileiros de volta ao País e ao transporte de carga.

Trump é tido pelo governo Bolsonaro como principal aliado no cenário político internacional. Ao ser questionado sobre a situação do Brasil, ele evita críticas à gestão de Bolsonaro, que internacionalmente tem sido apontado por analistas e imprensa estrangeira como um dos piores líderes na condução da resposta à crise.

Os EUA são, no momento, o epicentro mundial da pandemia. Como Bolsonaro, Trump demorou a articular em nível federal uma resposta à crise, deixando a condução das medidas de isolamento inicialmente para os governadores. No dia 16 de março, no entanto, o presidente americano passou a defender o plano de diretrizes federais para fechamento de comércio, escolas e distanciamento social.