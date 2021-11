EUA consideram 'boicote diplomático' às Olimpíadas de Inverno em Pequim, diz Biden

WASHINGTON - Os Estados Unidos estão considerando um boicote diplomático às Olimpíadas de Pequim para protestar contra violações de direitos humanos na China, confirmou nesta quinta-feira, 18, o presidente americano Joe Biden.

Se a decisão for tomada, os EUA irão romper com a tradição de enviar uma delegação de funcionários de alto escalão à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que acontecerá em fevereiro do próximo ano.

Vários legisladores republicanos pedem que Biden anuncie um boicote total aos jogos, denunciando a repressão aos muçulmanos uigures na região chinesa de Xinjiang, descrita como "genocídio" pelo governo dos Estados Unidos. Democratas, como Nancy Pelosi, também defendem a medida.

O jornal Washington Post informou na terça-feira, citando fontes próximas ao assunto, que a Casa Branca deve anunciar essa decisão em breve. O jornal afirma que o presidente Biden deve aprovar a medida, formalmente recomendada por seus assessores, no final de novembro. /REUTERS e AFP