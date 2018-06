EUA consideram missão para resgatar refugiados no Iraque O Exército dos EUA tem examinado planos para uma missão internacional de resgate dos milhares de refugiados da minoria Yazidi que estão presos em uma montanha por medo de ataques de militantes sunitas no norte do Iraque. Enquanto a proposta é estudada, as forças de segurança norte-americanas já consideram organizar uma missão de socorro perigosa que poderia, pela primeira vez, colocar as tropas do país em confronto direto com o Estado Islâmico, disseram oficiais. Qualquer operação teria que ser aprovada pelo presidente Barack Obama.