EUA consideram que Síria usou armas químicas

A informação vem à tona quase dois meses depois de a Casa Branca ter comunicado ao Congresso que agências de espionagem acreditava "com variados graus de confiança" que Assad havia usado armas químicas contra os rebeldes, mais provavelmente gás sarin.

A "conclusão" tem grande potencial de influir na decisão do governo sobre o envio de armas aos rebeldes que combatem Assad, assim como para outras medidas no sentido de um maior envolvimento norte-americano no conflito sírio.

O presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou no passado que o eventual uso de armas químicas por Damasco seria considerado por Washington o cruzamento de uma "linha vermelha".

O governo sírio, por sua vez, acusa os rebeldes de terem feito uso de armas químicas.

Na semana passada, a Organização das Nações Unidas (ONU) informou que "há motivos razoáveis" para acreditar que quantidades limitadas de produtos químicos tóxicos foram utilizados como armas em pelo menos quatro ataques em uma guerra civil na Síria, mas que mais evidências são necessárias para determinar os agentes químicos precisos utilizados e quem recorreu a eles. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.