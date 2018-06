EUA: Construções de moradias iniciadas sobem 2,8% As construções de moradias iniciadas nos EUA subiram 2,8% em março ante fevereiro, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 946 mil, segundo o Departamento do Comércio. A alta ocorreu depois do avanço de 1,9% em fevereiro ante janeiro, que foi revisado do cálculo original de -0,2%.