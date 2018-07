EUA convidam Coreia do Norte para discutir impasse nuclear

Um integrante do governo norte-coreano foi convidado pelos Estados Unidos para discussões sobre como avançar nas negociações sobre a questão nuclear.

Segundo a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, o vice-chanceler Kim Kye Gwan foi convidado para uma mesa de negociações em Nova York.

O governo da Coreia do Norte não comentou se havia aceitado a proposta.

Na semana passada, enviados dos governos da Coreia do Norte e do Sul se reuniram para tratar do assunto.

O governo norte-coreano abandonou as negociações sobre seu programa nuclear em 2008.

O país, que tecnicamente está em guerra com o Sul desde os anos 50, vem sofrendo por causa de uma grave crise alimentar e também por causa de sanções impostas pela ONU.

Sem prêmios

Hillary afirmou estar confiante de que as negociações serão significativas. "Não pretendemos premiar a Coreia do Norte por retornar às negociações", disse.

"Não vamos oferecer a eles nada novo em troca de ações que eles já haviam concordado em tomar. E não temos a intenção de manter longas negociações que não avancem além do ponto que já chegamos."

O chanceler norte-coreano, Pak Ui-chum, disse neste domingo que a península coreana estava agora em uma "encruzilhada entre a aproximação e a escalada de tensão".

As discussões entre os dois vizinhos deveriam, segundo Pak, "explorar da melhor maneira possível a oportunidade de diálogo e tomar decisões importantes nessa questão tão fundamental".

O enviado da Coreia do Sul para assuntos nucleares disse na semana passada que teve discussões "construtivas" com seus colegas do Norte.