EUA: CPI sobe 0,3% e núcleo do índice avança 0,2% O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,3% em abril ante março, em termos sazonalmente ajustados, segundo o Departamento do Trabalho. O núcleo do CPI, que exclui as categorias de alimentos e energia, aumentou 0,2% em abril ante o mês anterior. Ambos os resultados ficaram em linha com as expectativas de analistas consultados pela Dow Jones.