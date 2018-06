EUA: Crédito ao consumidor cresce US$ 16,49 bi O Federal Reserve divulgou hoje que o crédito ao consumidor dos EUA cresceu US$ 16,49 bilhões (6,5%) em fevereiro ante janeiro para o valor sazonalmente ajustado de US$ 3,129 trilhões. O resultado ficou acima das previsões dos analistas ouvidos pela Dow Jones, que esperavam aumento de US$ 13,5 bilhões.