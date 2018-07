EUA: cresce crise de combustível após furacão Sandy Após a passagem do furacão Sandy pela costa leste dos EUA, cresce a crise de combustível no país, de acordo com informações do site Sky News. Filas imensas têm se formado em postos de gasolina e um homem de 35 anos, do Queens, em Nova York, foi preso após furar uma fila e apontar uma arma para um motorista que reclamou de sua atitude. Filas de carros que se estendem por mais de 1,5 quilômetro eram vistas em áreas de Nova Jersey e na vizinha Pensilvânia.