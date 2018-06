EUA criam lei para barrar embaixador iraniano O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assinou lei que deverá impedir a entrada do embaixador iraniano para as Nações Unidas, Hamid Aboutalebi, recentemente escolhido, de entrar no país. A legislação impede a entrada nos Estados Unidos de qualquer pessoa que tenha se envolvido em espionagem ou terrorismo e que ainda represente ameaça à segurança dos Estados Unidos.