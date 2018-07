EUA criticam oferta extremista Os EUA condenaram ontem a oferta de uma recompensa de US$ 100 mil pela morte do cineasta responsável pelo filme americano Inocência de Muçulmanos, considerado ofensivo ao profeta Maomé. Um funcionário do Departamento de Estado americano disse que a oferta, feita ontem pelo ministro de Ferrovias do Paquistão, Ghulam Ahmed Bilour, não é apropriada e inflamará ainda mais os ânimos. O governo paquistanês também desautorizou ontem a declaração de Bilour e anunciou que adotará medidas contra ele - sem especificar o tipo de punição.