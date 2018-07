EUA dão prazo para Irã cooperar com AIEA Os EUA estabeleceram ontem um prazo até março para que o Irã coopere com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) na investigação sobre o programa nuclear do país persa, afirmando que, caso isso não ocorra, Washington vai sugerir a denúncia do caso ao Conselho de Segurança da ONU, disse o diplomata americano Robert Wood. Mais cedo, o diretor da AIEA, Yukiya Amano, afirmou que não houve avanços nas investigações para descobrir se o Irã está desenvolvendo armas nucleares, algo que o país nega.